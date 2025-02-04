Yönetmen Ahmet Sesigürgil’in Acı Kaybı

BAŞARILI GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ACILI GÜNLER GEÇİRİYOR

Türkiye’nin önde gelen görüntü yönetmenlerinden biri olan Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep, yaşadıkları büyük kayıpla derinden etkilendi. Çiftin oğulları Güney, maalesef vefat etti. Acı haber, Sesigürgil tarafından sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı. Ahmet Sesigürgil’in oğlu Güney, birkaç gün önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Ünlü görüntü yönetmeni, oğlu için hayranlarından dua talep etmişti.

ACILI HABERİN DUYURULMASI

Ahmet Sesigürgil, üzülerek acı haberi şu cümlelerle açıkladı: “Sevgili dostlarımız, biricik oğlumuz Güney’i maalesef kaybettik.” Bu duyuru, başta ailesi olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİLER

Sesigürgil, cenaze detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Güney’in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacak ve ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek. Çiftin yaşadığı bu acı kaybın ardından, dostları ve hayranları, onlara destek vermek için bir araya geliyor.