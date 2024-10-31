Yorgun Mermi Öğrencilerin Yanına Düştü!

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alan ADEKA Ortaokulu’nda, teneffüs sırasında öğrencilerin oturduğu bir bankaya yorgun mermi isabet etti. DHA’nın haberine göre, mermi banka saplanırken, neredeyse ölüm tehlikesi geçiren öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesinin ardından, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları araştırmalardan sonra mermiyi bankadan çıkardı. Polis, yorgun merminin kaynağını bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ZANLIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Silahı ateşleyen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor. Olay, okuldaki güvenlik ve öğrencilere yönelik tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.