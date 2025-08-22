Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılıyor: “7 yıl boşa gitti.”

YAPMAK İSTEDİĞİM PLANLAR

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır. 2015 yılında 6 aylık bir değişim programı kapsamında ODTÜ’de eğitim gören Enomoto, buradaki deneyimleri sonrası Türkiye’de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi almak üzere İstanbul’a gelmiş ve bu nedenle Türkiye’ye yerleşmeye karar vermiştir.

AYRILMAK ZORUNDA KALMAK

Sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe dilini, Türk mutfağını ve kültürünü tanıtan içerikler üreten Enomoto, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım.” diyerek ikamet izni başvurusunun reddedildiğini duyurdu. Yoshi, “Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde hislerini ifade etti. Ona maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Enomoto, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” dedi.

HAYALİ BOŞA GİTMEKTE

Yoshi, 8 yıl üst üste oturum izni almayı başardığında, süresiz oturum izni için başvurabileceğini de dile getirdi. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti.” diyen Yoshi, yeni bir oturum alsa dahi her şeyin sıfırdan başlayacağını aktardı. “Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” diye konuştu.