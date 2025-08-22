Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılıyor, üzgün

YOSHİ ENOMOTO’NUN TÜRKİYE AŞKI

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşıyor. 2015 yılında 6 aylık bir değişim programıyla ODTÜ’de eğitim alan Enomoto, bu süre zarfında Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi almak üzere İstanbul’a geldi ve burada kalmaya karar verdi.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDAYIM

Sosyal medya platformlarında Türk mutfağını, Türkçe’yi ve Türk kültürünü tanıtan video içerikler üreten Yoshi, sosyal medya hesabı üzerinden çok sevdiği Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirten Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey, sevsen de sevilmezsen olmuyor.” dedi. Kendisine maddi ve manevi destek verenlere teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİMİZ

Yoshi, 8 yıl üst üste oturma izni alması durumunda süresiz oturum için başvuru yapma fırsatının olacağını dile getirdi. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” şeklinde konuştu.