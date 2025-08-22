Yoshi Enomoto Türkiye’ye dönüyor

YOSHI ENOMOTO’NUN TÜRKİYE’DEN AYRILMA KARARI

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşıyor. 2015’te ODTÜ’de 6 aylık bir değişim programıyla eğitim alan Enomoto, Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi için İstanbul’a gelmeye ve burada yaşamaya karar verdi.

AYRILMAK ZORUDA KALIYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe, Türk mutfağı ve Türk kültürünü tanıtan videolar paylaşan Enomoto, yaptığı açıklamada çok sevdiği Türkiye’den ayrılması gerektiğini açıkladı. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirten Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde konuştu. Maddi ve manevi destek veren tüm kişilere teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİ İÇİN MÜCADELE

Yoshi, 8 yıl üst üste oturma izni almayı başardığında süresiz oturum için başvuru yapabileceğini de vurguladı. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” diyerek hala umutlu olduğunu belirtti.