Yoshi Enomoto Türkiye’ye veda ediyor

JAPON FENOMEN YOSHI ENOMOTO’NUN TÜRKİYE AŞKI

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, yaklaşık 7 yıldır Türkiye’de yaşamını sürdürüyor. 2015 yılında 6 aylık bir değişim programı kapsamında ODTÜ’de eğitim alan Enomoto, Türkiye’ye olan sevgisi nedeniyle yüksek lisans eğitimi için İstanbul’a yerleşme kararı aldı.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Sosyal medya üzerinden Türk kültürü, yemekleri ve dili hakkında içerikler paylaşan Yoshi, hesaplarından “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde bir duyuru yaptı. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıkladıktan sonra maddi ve manevi destek veren herkese de teşekkür etti. “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HAYALİ ZORLAŞTI

Yoshi, 8 yıl art arda oturma izni aldıktan sonra süresiz oturum için başvuru yapma hayaline de değindi. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak.” diyerek duygularını paylaştı. Yine de, “Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” şeklinde sözlerine devam etti.