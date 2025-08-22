Yoshi Enomoto Türkiye’ye Veda Ediyor

JAPON FENOMEN TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşamını sürdürüyor. Eğitimine 2015’te ODTÜ’de 6 aylık bir değişim programıyla başlayan Enomoto, bu süre zarfında Türkiye’ye olan ilgisini arttırarak burada kalmak için yüksek lisans eğitimine İstanbul’da devam etmeye karar verdi.

TÜRKİYE’YE VAHŞİ BİR AŞK YAŞIYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden Türk mutfağını, kültürünü ve dilini tanıtan videolar paylaşan Yoshi, Türkiye’den ayrılmak zorunda olduğunu bildirdi. Oturma izni talebinin reddedildiğini ifade eden Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey, sevsen de sevilmezsen olmuyor.” diyerek duygularını paylaştı. Türkiye’deki herkesin maddi ve manevi destek verdiğine teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” şeklinde konuştu.

OTURMA İZNİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

8 yıl boyunca oturma izni aldığında süresiz oturum için başvuru yapabilme hayalini dile getiren Yoshi, “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak.” diyerek başarısızlık hissini belirtti. Yoshi, başka yollarla burada kalmayı denemek istediğini de vurguladı çünkü Türkiye’ye duyduğu aşkı her daim sürdürmek istiyor.