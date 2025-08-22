Yoshi Enomoto Türkiye’yi terk ediyor

JAPON FENOMEN YOSHI ENOMOTO’NUN TÜRKİYE HİKAYESİ

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır. 2015’te ODTÜ’de 6 aylık bir değişim programına katılarak eğitim alan Enomoto, bu süre zarfında çok sevdiği Türkiye’de daha uzun süre kalmak için yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İstanbul’a gelmiş ve ülkeye yerleşmeye karar vermiştir.

AYRILIĞA ÜZÜNTÜ DOLU AÇIKLAMA

Sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe dilini, Türk mutfağını ve Türk kültürünü tanıtan video içerikler üreten Enomoto, son olarak sosyal medya hesabında çok sevdiği Türkiye’den ayrılmak zorunda kalacağını belirtti. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini ifade eden Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde konuştu. Kendisine maddi ve manevi destek veren tüm takipçilerine teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” diyerek duygularını paylaştı.

GÜVENİLİR BİR GÜN VE HAYALLERİNİ ANLATTI

Yoshi Enomoto, 8 yıl üst üste oturma izni alması durumunda süresiz oturum başvurusu yapabileceğini de dile getirdi. Bu durumu “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti.” sözleriyle belirten Yoshi, yeni bir oturum alsa bile her şeyin sıfırdan başlayacağını vurguladı. “Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” diyerek Türkiye’ye olan bağlılığını devam ettirdi.