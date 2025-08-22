Yoshi Enomoto Türkiye’yi terk ediyor

JAPON SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN TÜRKİYE’YE SEVGİSİ

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye’de ikamet ediyor. 2015 yılında 6 aylık bir değişim programı kapsamında ODTÜ’de eğitim alan Enomoto, bu süre zarfında Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi amacıyla İstanbul’a geldi. Türkiye’de kalmaya karar vererek burada yaşamaya devam etti.

TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALIYOR

Sosyal medya hesaplarında Türkçe’yi, Türk mutfağını ve kültürünü tanıtan video içerikler üreten Enomoto, son olarak Türkiye’den ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu. Oturma izni başvurusunun reddedilmesi üzerine Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.” şeklinde konuştu. Maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” ifadelerini kullandı.

SÜRESİZ OTURMA İZNİ HAYALİ

8 yıl boyunca üst üste oturma izni aldıktan sonra süresiz oturum için başvuruda bulunmayı planlayan Yoshi, “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı deneyeceğim, aşığım sonuçta.” dedi.