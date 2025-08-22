Yoshi Türkiye’yi terk etmek zorunda

YABANCILARIN DİLİNDEN TÜRKİYE’YE OLAN SEVGİ

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, yedi yıldır Türkiye’de yaşıyor. 2015 yılında ODTÜ’de 6 aylık bir değişim programıyla eğitim gören Enomoto, Türkiye’yi çok sevdiği için yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İstanbul’a yerleşme kararı aldı.

AYRILMAK ZORUNDAYIM

Sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe konuşmayı, Türk mutfağını ve Türk kültürünü tanıtan video içerikleri paylaşan Enomoto, Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıklayan Yoshi, “7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey, sevsen de sevilmezsen olmuyor.” dedi. Maddi ve manevi destek sunan herkese teşekkür eden Yoshi, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.” şeklinde ifade etti.

EN BÜYÜK HAYALİ BOŞA GİTTİ

Yoshi, 8 yıl üst üste oturma izni alması durumunda süresiz oturum başvurusu yapabileceğini belirtti. “Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0’dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.” diye konuştu.