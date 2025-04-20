Yozgat’ta Araçta Silah Ve Uyuşturucu Bulundu

YERKÖY’DE ŞÜPHELİ ARAÇ OPERASYONUNUN NEDENİ OLDU

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde rutin bir yol kontrolü esnasında durdurulan bir araç, güvenlik güçlerini geniş bir operasyon gerçekleştirmeye yönlendirdi. Durdurulan araçta bulunan S.E., M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli kişilerin üzerlerinde ve iki farklı adreste yapılan aramalarda önemli bulgular elde edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Gerçekleştirilen aramalarda 2 gram metamfetamin, iki adet uyuşturucu kullanım aparatı, bir tabanca, bir şarjör, yedi adet fişek, bir balta ve üç bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan adli soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Şüphelilerin bağlantılarına yönelik araştırmalar sürdürülürken, ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği belirtildi.