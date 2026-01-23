Ypg/sdg Yandaşları Almanya’da Şiddet Olayları Başlattı

ypg-sdg-yandaslari-almanya-da-siddet-olaylari-baslatti

Terör örgütünün zayıflaması Avrupa’da gerginliğe yol açtı. Suriye’deki olaylar bahane edilerek terör örgütü yandaşları, Almanya’nın çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri gerçekleştirdi. Özellikle Stuttgart ve Dortmund şehirlerinde, göstericiler Suriyeli işletmelere ve polislere saldırılar düzenledi.

DORTMUND’DA RESTORANA SALDIRI

Dortmund kentinde düzenlenen bir gösteride, Suriyelilere ait bir restoran hedef alındı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı olayda göstericiler taşkınlık çıkararak, durumu kontrol altına almak için takviye polis ekipleri çağrıldı. Söz konusu gösteride, göstericilerin merkez tren istasyonu yakınındaki restorana saldırarak tahrip ettikleri bildirildi. İş yeri sahibi, saldırganların masa ve sandalyeleri fırlattıklarını, camları kırdıklarını ve kasayı yağmalayarak içindeki parayı aldıklarını aktardı.

POLİSE SALDIRI VE YARALANMALAR

Dün akşam yerel saatte 20.00 civarında, polis olayları kontrol altına almaya çalışırken, göstericiler polis ekiplerine de saldırılarda bulundu. Taşkınlık çıkaran bazı grup üyeleri, polise havai fişekler ve demir çubuklarla saldırarak birkaç polisin yaralanmasına neden oldu.

STUTTGART’TA MİTİNG VE ARBADELER

Stuttgart’ta düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişinin bir araya geldiği belirtilirken, göstericiler araçlara ve polis memurlarına havai fişekle saldırdı. Açıklamada, yüzleri kapalı bazı göstericilerin saldırgan davranışlar sergilediği ve polis kordonunu aşmaya çalıştığı aktarıldı. Bu müdahale sonucunda, polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Olay yerinde 75 kişi hakkında çeşitli suçlardan kimlik tespit işleminin gerçekleştirildiği ve toplanan fotoğraf ve videoların incelemeye alındığı bildirildi.

ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner, yapmış olduğu basın toplantısında, “Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün maalesef büyük şiddet olaylarına maruz kaldı ve zorla müdahale etmek zorunda kaldı. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şans eseriydi.” şeklinde açıklamada bulundu.

