YPG-Suriye Anlaşması Yeni Dönemi Başlattı

TERRÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BÜYÜK YANKI YARATIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye süreci, uluslararası alanda büyük yankı uyandırıyor. PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, özellikle Suriye’deki dengeleri etkiliyor.

YPG RESMEN SURİYE DEVLET KURUMLARINA ENTEGRE EDİLİYOR

YPG, ABD ve Batılı ülkelerden gelen destekle önemli bir güç kaybı yaşadıktan sonra, Suriye hükümetiyle bir araya gelerek önemli bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın sonucunda YPG, resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre ediliyor. Bu durum, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurularak, ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

HARİTADA YEŞIL DEĞİŞİM

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında sağlanan anlaşmanın ardından, ülkenin haritası tamamen yeşil renge büründü. Bu gelişmeler, bölgedeki güç dinamiklerinde önemli değişimlere yol açabiliyor.