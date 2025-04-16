YSK, CHP Kurultayı İptal Talebini Reddetti

YSK’DAN İPTAL TALEBİNE RED

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline dair yapılan başvuruyu değerlendirdi. Kemal Çiftçi’nin iptal talebi reddedildi. Çiftçi, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve tekrar yapılması için Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu. Süreç hakkında, kurultay sürecinde adaylık başvuruları ile ilgili usulsüzlükler yaşandığı iddialarında bulundu. Ancak, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, bu itirazı reddetti.

BAŞKANLIK DİVANI’nın YETKİSİ

Kurulun kararında, kurultayın Başkanlık Divanı tarafından yönetildiği, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun aday listelerinin kesinleştirildiği ve oy pusulasına dönüştürüldüğü vurgulandı. Ayrıca, “Başvurucu Kemal Çiftçi’nin iddiaları, siyasi partinin kurultay Başkanlık Divanı’nın yetkisindedir ve dilekçede belirtilen diğer iddialar delil veya belgeye dayanmamaktadır,” açıklaması yapıldı.

İTİRAZIN YSK’YE TAŞINMASI

Kemal Çiftçi, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun reddettiği kararı “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle YSK’ye taşıdı. Ancak, YSK yaptığı değerlendirmede ilçe seçim kurulunun kararının kesin olduğunu ve tam kanunsuzluk halinin olmadığını belirterek başvuruyu bir kez daha reddetti.