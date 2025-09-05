Ysk, Chp’nin Kongre İtirazını Kabul Etti

CHP’NİN İTİRAZI YSK’DA KABUL EDİLDİ

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin tedbir kararı gereği gerçekleştirilmemesine karar vermişti. CHP, bu karara itiraz etmek için YSK’ya başvurdu. YSK, bugün itirazı değerlendirmek üzere toplandı ve toplantı toplam 2 saat 10 dakika sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Böylece 39. Olağan Kurultay sürecinde takvim devam edecek ve kongreler gerçekleştirilecek.

İL KONGRESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı kararda, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline de atıf yapıldığı belirtildi. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’nun kararında yer alan ifadelere göre: “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.”