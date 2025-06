Yük Asansörü Kurulumunda Elektrik Çarpması

İŞ KAZASI ANTALYA’DA CAN ALDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 Sokak’ta 2 Haziran 2025 sabahı meydana gelen iş kazası herkesi derinden etkiledi. 4 katlı bir binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumunu gerçekleştiren Mehmet A. G., elektrik akımına kapılıp 4 metre yüksekliğindeki iskeleden düştü ve ağır yaralanarak acil hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

KAZA ANINDA OLDUKÇA ŞAŞIRTICI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın Mehmet A. G.’nin yük asansörü montajı sırasında gerçekleştiği kaydedildi. İlk değerlendirmelere göre, ustanın elektrik çarpması nedeniyle dengesini kaybedip düştüğü bildiriliyor. 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Mehmet A. G., ağır yaralarla bulundu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

HASTANEYE SEVK VE DURUMUN CİDDİYETİ

112 Acil Sağlık ekipleri, Mehmet A. G.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde, ustanın boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Bu nedenle Mehmet A. G., ileri tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi.

GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Olayın anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O görüntülerde, Mehmet A. G.’nin çalışma sırasında birden sarsılarak iskeleden düştüğü net bir şekilde yer alıyor.