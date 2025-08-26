Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) istatistikleri açıklandı. 21.602 programdan 779’a kimse yerleşmedi

YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) yerleştirme istatistikleri gün yüzüne çıktı. Bu yıl hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre tercih yapılabilecek program sayısı 21 bin 602 olarak belirlendi. Açıklanan verilere göre, bu programlardan 779’una bir aday dahi yerleşmedi. Türkiye genelinde 25 devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği bölümüne hiçbir öğrenci tercih yapmazken, 5 üniversitede fizik, kimya ve biyoloji öğretmenliği bölümleri boş kaldı.

ÖYSM VERİLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistiklerine göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734’ü tercih yapma hakkı kazanmış durumda. Türkiye’deki üniversitelere yerleşen aday sayısı 778 bin 298 olarak kaydedildi. Ancak toplam 47 bin 477 kontenjan boş kaldı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı ise 100 bin 907 olarak belirlendi. Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında ise toplam 17 bin 324 kontenjan dolmadı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurtdışındaki üniversitelerde 5 bin 200 lisans programı ve 861 ön lisans programında toplam 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.

OKUL TÜRÜNE GÖRE BAŞARI DÜZEYLERİ

ÖSYM’nin verileri, okul türlerine göre başarı oranlarını da içeriyor. Düz lise mezunu olan 337 bin 27 öğrencinin yerleştirme puanı hesaplandı ve bu adaylardan 102 bin 480’i üniversiteye yerleşti. Anadolu liselerinde yerleştirme puanı hesaplanan 920 bin 684 adaydan 323 bin 192’si yükseköğretim programına kaydolmaya hak kazandı. Fen liselerinde eğitim gören 61 bin 436 adayın 35 bin 771’i tercihte bulundu, bunlardan 29 bin 80’i ise bir programa yerleşti. Özel liselerdeki 12 bin 367 adayıyla 4 bin 365’i üniversiteye yerleşti. İmam hatip liseleri mezunu 162 bin 716 adaydan ise 41 bin 511’i lisans programlarına, 29 bin 10’u ise ön lisansa yerleşti.

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YERLEŞENLER

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayıları incelendiğinde, 2025-YKS’de lise son sınıfta tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’i yükseköğretim programına yerleşti. Bu adaylardan 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı ön lisans, 12 bin 971’i AÖF programlarını kazandı. Önceki yıllarda yerleşemeyen ve bu yıl tercih hakkı kazanan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’si yükseköğretim programına girdi. Daha önce yerleşen ve bu yıl da kazanmayı başaran 75 bin 328 adayın 21 bin 309’u lisans, 35 bin 321’i ön lisans, 18 bin 698’i AÖF programlarını tercih etti. Ayrıca, geçmişte yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl tercih hakkı elde eden 21 bin 126 adayın 4 bin 198’i lisans, 7 bin 475’i ön lisans ve 9 bin 453’ü AÖF programlarına yerleşti.

BİR ADAY YERLEŞTİ

Bu yıl yapılan yerleştirmeler sonucunda 21 bin 602 programdan 779’una bir öğrenci bile yerleşmiyor. Bu programların 306’sı devlet üniversitelerinde, 228’i vakıf üniversitelerinde, 245’i ise KKTC ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. Devlet üniversitelerinde yerleşemeyen programlar arasında 30’unun fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenlikleri olduğu dikkat çekiyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın derlediği verilere göre, Türkiye genelinde fen bilgisi öğretmenliği bölümüne yalnızca bir adayın yerleştiği yükseköğretim kurumları arasında Süleyman Demirel, Adıyaman, Afyon Kocatepe, Atatürk, Burdur Mehmet Alif Ersoy ve Hatay Mustafa Kemal üniversiteleri yer alıyor.