Yüksekova Belediyesi İçin Soruşturma Kararı Verildi

TRAGİK OLAY: ESLEM TEKER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 18 Ocak’ta yaşanan trajik bir durum, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. 12 yaşındaki Eslem Teker, boş bir arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı, yapılan inceleme ile Yüksekova Belediyesi’nin ihmallerinin rapora yansıdığını belirledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda trajik olay sonrasında Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini aktardı. Müfettişin hazırladığı rapor, Yüksekova Belediyesi’nin sahipsiz köpeklerle ilgili ihmallerini ortaya koydu. Bakan Yerlikaya, raporun detaylarını kamuoyu ile paylaştı ve soruşturma sürecinin başladığını duyurdu.

Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan rapora göre, Yüksekova Belediyesi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uymadığı belirlendi. Raporda dikkat çeken bulgular şöyle sıralandı:

– Bütçe Ayrılmadı: Belediyenin, sahipsiz hayvanların bakımı için kesinleşmiş bütçeden binde beşi oranında pay ayırması gerekirken, bu payın tam olarak ayrılmadığı tespit edildi.

– Bakımevi Eksikliği: Yüksekova Belediyesi’nin kullanılabilir bir hayvan bakımevine sahip olmadığı ortaya çıktı.

– Yönetmelik Güncellenmedi: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği, ilgili kanunda yapılan değişikliklere uygun olarak güncellenmedi. Bu nedenle sahipsiz hayvanların bakımevinde tutulması ile ilgili düzenlemelere uyulmadığı anlaşıldı.

– Vatandaş Şikayetleri Dikkate Alınmadı: Olaydan önceki 5 ay içerisinde, vatandaşların CİMER’e 5 kez şikayette bulunduğu ve 4 muhtar tarafından belediyeye başvuruda bulunulduğu halde, gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ: HİMAYE ALTINA ALINACAKLAR

İçişleri Bakanlığı, rapor doğrultusunda Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verdi. Bakan Yerlikaya, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini vurguladı.

BAKAN’DAN ESLEM’İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında 12 yaşındaki Eslem Teker’e Allah’tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Yerlikaya, “Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak” ifadelerini kullandı.