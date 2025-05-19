Yüksekova, Şap Hastalığı İçin Önlem Alıyor

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle tüm il genelinde uygulanan karantina süreci çerçevesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aşılama faaliyetleri hızla sürüyor. Ekipler, özellikle Doski Vadisi’ndeki Köşkünü köyünde bulunan küçükbaş hayvanların aşılaması üzerinde yoğunlaşarak salgının etkilerini kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor.

HAKİKATEN BİLİNÇLENDİRİCİ AŞILAMA FAALİYETLERİ

Veteriner hekimlerin koordinasyonu altında yürütülen aşılama çalışmaları, şehir merkezindeki mahallelerden köylere uzanan geniş bir alanda devam ediyor. Bu süreçte hayvanlara şap aşısı uygulanırken, aynı zamanda hayvan sahiplerine de hastalıkla ilgili mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde aktarılıyor. Böylece, bulaş riskini azaltmak için gerekli ek önlemler alınması sağlanıyor.