Yüksel Yıldırım’dan Olay İddia: Sen Kimsin?

TOPLANTININ ŞOK EDİCİ ATMOSFERİ

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV’de katıldığı bir programda geçen sezon öncesi Kulüpler Birliği toplantısında yaşananları ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç arasındaki tartışmaların merkezi olan Yıldırım, toplantının ortamını ve hissettiklerini şu sözleriyle dile getirdi: “Geçen sene Süper Lig yeni başlayacakken ilk Kulüpler Birliği toplantıma katıldım. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç’du. Dursun Özbek geldi, elinde kartlarla ‘Ben söz hakkı almak istiyorum’ dedi ve başladı Ali Koç’a sallamaya. Ben şok oldum! Daha ilk toplantım, ‘Ne oluyor’ dedim. 20 kulübün başkanı orada, kimse ağzını açmıyor.”

ARTIK YETER, GİBİ DUYGULAR

Yıldırım, karşılaştığı tartışmanın kişisel bir çatışmaya dönüşmesine daha fazla dayanamadığını belirttikten sonra şöyle devam etti: “Dedim ki, ‘Dursun Başkanım, ben buraya ilk defa katılıyorum ve Türk futbolunu, bizim sıkıntılarımızı, geleceğimizi konuşacağımızı zannediyorum. Sizi devamlı televizyonda seyrediyorum, bıktım artık! Fenerbahçe ona sallıyor, Galatasaray buna sallıyor, yeter dedim. Burada duymak istemiyorum.’ Beni tanımıyor. ‘Sen kimsin ya’ dedi bana. ‘Sana ne, benim ne söyleyeceğimi biliyor musun?’ dedi.”

GİDİŞATIN UYANCI OLMAK

Yüksel Yıldırım, Özbek’e verdiği yanıtın devamında ise: “‘Bilmiyorum ama çok iyi tahmin ediyorum’ dedim. ‘Ben Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ dedim. ‘Birazdan Ali Koç da sana sallayacak, biz de burada oturup tiyatro seyredeceğiz’ dedim. ‘Ben bunun için gelmedim, işlerimi güçlerimi bırakıp geldim. Bir daha da böyle olursa gelmem’ dedim. ‘Yürü git! Sen daha öğreneceksin’ dedi. ‘Peki’ dedim, kaldım orada, dinledim. Sonuçta ne oldu? Hiçbir şey!” şeklinde ifade etti.