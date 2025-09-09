Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi

Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatlarında son zamanlarda önemli bir artış gözlemleniyor. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte artan talep, fiyatlara doğrudan yansıyor. Sektör temsilcileri, arz-talep dengesindeki bozulmanın da bu artışta etkili olduğunu belirtiyor.

YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTILAR

Kayseri’de yarka yumurtada en yüksek artış dikkat çekiyor. Önceki haftalarda 3,60 liradan satışta olan yarka yumurta, artık 4,10 liraya ulaşmış durumda. Afyon’da da benzer bir durum söz konusu; yarka yumurtanın tanesi 4,05 liradan 4,45 liraya yükselmiş.

DİĞER YUMURTA ÇEŞİTLERİNDEKİ DURUM

Afyon’da duble yumurta 4,80 liradan 5,10 liraya, Kayseri’de ise 4,95 liradan 5,15 liraya çıkmış. Yeni ana yumurtada 40 kuruşluk bir artış gözlemlenirken, piliç ve klavuz yumurtada da 20 ila 40 kuruş arasında fiyat farklılıkları ortaya çıkıyor.

Sektör temsilcileri, artan talebe bağlı olarak önümüzdeki günlerde yumurta fiyatlarında yeni artışların olabileceği uyarısında bulunuyor. Tüketicilere ise “alışverişlerde dikkatli olun, fiyatlar daha da artabilir” çağrısı yapılıyor.