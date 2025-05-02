Yumurta Üretiminde Kahverengi Sınırlandırılıyor

YUMURTA TÜKETİMİ VE RENK FARKLARI

Yumurta, dünya genelinde en fazla tüketilen gıdalardan biri olmasının yanı sıra genellikle beyaz ve kahverengi renkleriyle sofralarımıza geliyor. Beyaz ve kahverengi yumurtalar arasındaki sağlık açısından önemli bir farklılık olup olmadığı konusunun yıllardır tartışıldığı biliniyor. Ancak uzmanlar, bu iki renk arasındaki besin değeri açısından belirgin bir fark bulunmadığını söylüyor. Son zamanlarda Avrupa’da uygulamaya konulan yeni bir sistem, bu süregelen tartışmayı yeniden canlandırıyor.

KAHVERENGİ YUMURTA İÇİN SINIRLAMALAR GELİYOR

Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği, geçen aylarda dikkat çekici bir karara imza atarak, ülkedeki yumurta üreticilerinden kahverengi yumurta üretimini azaltmalarını istedi. Başlangıçta sağlık gerekçeleriyle alınan bu kararın ardında daha çok verimlilik ve maliyet hesaplarının olduğu anlaşıldı. Kahverengi yumurtaların üretim maliyetinin, beyaz yumurtalara göre daha yüksek olduğu ve daha fazla iş gücü gerektirdiği vurgulanıyor.

BEYAZ YUMURTA ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Üreticiler, son dönemlerde beyaz yumurta üreten tavukları tercih etmeye devam ediyor. Bunun en önemli sebebi, beyaz yumurta bırakan tavukların daha küçük ve hafif olmaları, böylece daha az yem tüketmeleridir. Ayrıca bu tavuklar, genellikle daha uzun bir yaşam süresine sahip olduğu için üreticiler, onlardan uzun vadede verim elde ediyor. Bu durum, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir üretim süreçlerinin oluşturulmasında önemli bir avantaj sağlıyor. Almanya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Henner Schönecke, beyaz yumurtanın üretim açısından daha verimli olduğunu ifade ederek, bu tavukların ekonomik olarak daha cazip hale geldiğini vurguluyor. Schönecke, yakın gelecekte kahverengi yumurtaların piyasadan büyük ölçüde kaybolabileceği öngörüsünde bulunuyor. Bunun temel nedeninin, kahverengi yumurtaların daha yüksek üretim maliyetleri ve verimliliğin beyaz yumurtalara göre daha düşük olması olduğu belirtiliyor.