“Yumuşak Güç” Teorisinin Kurucusu Joseph Nye Öldü

YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMINI GÖTÜREN BİLİMCİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Mayıs 2025’te, uluslararası ilişkiler alanında “Yumuşak Güç” kavramını literatüre kazandıran ABD’li siyaset bilimci Joseph Nye, 88 yaşında hayatını kaybetti. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Nye’ın 60 yılı aşkın bir süredir akademik kariyerine devam ettiği ve Bill Clinton döneminde önemli görevlerde bulunduğu belirtildi. Dünyanın siyasetine etkisi büyük olan teorileriyle tanınan Nye, uluslararası ilişkilerdeki birçok tartışmanın merkezinde yer aldı.

NEW JERSEY’DEN HARVARD’A: AKADEMİK BİR DEV

Ocak 1937’de New Jersey’nin South Orange bölgesinde dünyaya gelen Joseph Nye, Princeton Üniversitesi’nden summa cum laude onur derecesiyle mezun oldu. Rhodes Bursu ile Oxford’da felsefe, siyaset ve ekonomi üzerine eğitim aldıktan sonra 1964 yılında Harvard Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Aynı yıl Harvard Kennedy School’a katılan Nye, 1995-2004 yılları arasında Kennedy School’un dekanı olarak görev yaptı ve 2011’de Foreign Policy dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 düşünürü arasında gösterildi.

YUMUŞAK GÜÇ: DÜNYA SİYASETİNE YENİ BİR BAKIŞ

Nye, 1980’lerin sonlarında geliştirdiği “Yumuşak Güç” kavramıyla, bir ülkenin askeri ve ekonomik güç ile değil; kültürel cazibe, siyasi değerler ve politikaları sayesinde diğer ülkeleri etkileyebileceğini ifade etti. Robert Keohane ile birlikte neoliberalizm teorisinin temellerini atan Nye, “Akıllı Güç” kavramını da ortaya koyarak, sert ve yumuşak gücün bir araya getirilmesinin önemini vurguladı. Nye’ın en etkili eserleri arasında yer alan “Yumuşak Güç: Dünya Politikasında Başarıya Giden Yol” kitabı, bu kavramın derinlemesine incelenmesini sağladı.

CLINTON YÖNETİMİNDE ÜST DÜZEY GÖREVLER

Akademik kariyerinin yanı sıra, Joseph Nye ABD yönetiminde önemli görevler üstlendi. 1993-1994 yıllarında Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanı olarak görev yaptı, 1977-1979 yıllarında Dışişleri Bakanlığı’ndaki nükleer silahların yayılmasını önleme grubunun başkanlığını yürüttü ve 1994-1995 yıllarında Savunma Bakanlığı’nda uluslararası güvenlik işleri yardımcı sekreteri olarak hizmet verdi. Harvard Crimson’a göre, Nye, nükleer silahların kontrolü konusunda Clinton yönetimine önemli yönlendirmelerde bulundu.