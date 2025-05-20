Yunan Medyasında Cedi Osman Tartışması!

CEDI OSMAN’IN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Panathinaikos forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Yunan basını tarafından “kışkırtıcı” olarak değerlendirildi ve geniş yankı buldu.

BASINDAN SERT TEPKİLER GELDİ

Cedi Osman, paylaşımında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.” dedi. Ancak Yunan medyası, bu mesajı farklı bir perspektifle yorumladı. The Toc haber sitesi, 19 Mayıs’ın Türkiye’de ulusal bir gün olmasına rağmen, Yunanistan’da Pontus Rum Soykırımını Anma Günü olarak kabul edildiğini belirtti. Sportime ise, Osman’ın mesajını “Mustafa Kemal Atatürk’e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı” diye değerlendirdi.