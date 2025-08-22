Yunan Medyasından Skandal Manşetler

SAMSUNSPOR’UN DEPLASMANDAKİ MAĞLUBİYETİ

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a deplasmanda 2-1 yenildi. Yunan basını, 28 Ağustos’ta rövanşın Türkiye’de yapılacak maçı başlıklarına taşıyarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yansımalar…

YUNAN MEDYASINDAN TEPKİLER

SDNA, “Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor’u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü” şeklinde ifade etti.

PANATHİNAİKOS’UN HAKİMİYETİ

Kathimerini, “Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor’u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı” şeklinde bir başlık kullandı. Ertnews ise, “Reaksiyon ve kaliteyle Avrupa Ligi play-off’larının ilk maçında dirençli Samsunspor’u yendiler ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştılar” şeklinde değerlendirdi.

MAÇIN SONUCU VE GELECEK

Naftemporiki, “Panathinaikos, Samsunspor’u 2-1 yenerek Avrupa Ligi’ne ilk adımı attı” ifadesini kullandı. Sport24, “Samsunspor’un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil ancak bu Panathinaikos’un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı” ifadesi ile dikkat çekti. Newsit de, “Panathinaikos 2-1’lik skorla galip gelerek Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması’na katılım hakkını kesinleştirmek için Türkiye’ye favori olarak gidecek” yorumunu yaptı.