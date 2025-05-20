Yunanistan’a Turizmde Artış Yaşandı!

Son dönemde Türkiye’den Yunanistan’a yapılan seyahatlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yurt içindeki tatil beldelerinde yükselen fiyatları gerekçe gösteren yerli turistler, kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarına yöneliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bu adalara gidişler artarak devam ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Son görüntüler, Çeşme’den geldi. Tatilciler, Yunan adalarına ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturuyor. Yeşil pasaport sahibi olanlar ve kapıda vize imkanından yararlanan tatilciler, sırayla içeri alınıp işlemlerini tamamladıktan sonra feribotlarla adalara geçiyor. Vize işlemleri için bekleyen tatilcilerin oluşturduğu uzun kuyruklar kameralara yansıyor.

YENİ VİZE UYGULAMASI

Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanında kapıda vize uygulaması başlatıldı. Geçen yıl nisan ayında hayata geçirilen bu uygulamada vize ücreti 60 euro iken, 2025 yılı itibarıyla 85 euroya (3700 TL) yükselecek. Vize başvurusu için 0-18 yaş arası çocuklar için vize ücreti ise 20 euro (870 TL) olarak belirleniyor. Kapıda vize ile ziyaret edilebilecek ada sayısı ise 10’dan 12’ye çıkarıldı. Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına bu sezon Patmos ve Semadirek de ekleniyor.

1.5 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerince, Türkiye’nin Bodrum, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş ve İzmir limanlarından Yunan adalarına toplamda 17 bin 288 sefer gerçekleştirildi. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı 2.3 milyon olarak kaydedildi. Türkiye’den yapılan 8 bin 629 gemi seferiyle Kos, Leros, Kalimnos, Simi, Rodos, Patmos, Sakız, Sisam, Midilli ve Meis adalarına 1 milyon 150 bin yolcu taşındı. Yunan adalarına yapılan ziyaretler, geçen yıl ağustos ayında 296 bin 980 gezginle en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz ayında ise bu sayı 236 bin, eylül ayında ise 208 bin olarak kaydedildi.

KOS ADASI ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yıl Türk turistler arasında en fazla tercih edilen yer Kos Adası oldu. Bodrum’dan 340 bin 303, Kuşadası’ndan ise 2 bin 493 yolcu Kos’u ziyaret etti. Kos’un ardından Rodos ikinci sırada yer aldı. Bodrum’dan Rodos’a 2 bin 15 yolcu, Marmaris’ten 184 bin 665 yolcu ve Fethiye’den 48 bin 409 yolcu seyahat etti. Üçüncü sırada bulunan Sakız Adası ise Çeşme’den 195 bin 618 yolcu tarafından tercih edildi.