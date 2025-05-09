Yunanistan’a Türk Turist Akını Gerçekleşti

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİSTİK İLİŞKİLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtti. Bu duruma karşılık olarak yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’a seyahat ettiğini açıkladı. Türk-Yunan İş Forumu’nda konuşan Avdagiç, iki ülke arasında hem tarihi hem de kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de gelişmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

TİCARET HACMİ VE VİZE KOLAYLIKLARI

Avdagiç, “Yunanistan, Türkiye’nin ihracatında 14. sırada yer alıyor. Bu bağlamda ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesinde. Özellikle turizmde ortak girişimler ve vize kolaylıkları sayesinde Türk turist sayısı ciddi oranda arttı.” şeklinde değerlendirme yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında kurumsal işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirten Avdagiç, sağlık, çevre, kültür, turizm ve ekonomi gibi alanlarda ortak projelerle önemli fırsatlar yakalanabileceğini söyledi.

STRATEJİK KÖPRÜ OLARAK TÜRKİYE

Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğunu; Yunanistan’ın da bu köprünün Avrupa’ya açılan stratejik bir geçidi olduğunu ifade etti. Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou da, Türkiye’nin bölgedeki en önemli güçlerden biri olduğunu dile getirerek, “Ekonomilerimizin rekabetten çok, iş birliği ile daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.