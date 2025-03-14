Yunanistan Atmaca Gemisavar Füzesini İnceliyor

ATMACA GEMİSAVAR FÜZESİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

Kathimerini gazetesinin haberinde, Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesini denizaltıdan başarıyla ateşlediği bildiriliyor. ATMACA füzesinin çeşitli versiyonlarının geliştirildiği, bu sürecin Türkiye’nin savunma sanayisinde bağımsızlık kazanmayı amaçlayan projelerden biri olduğu vurgulanıyor.

YUNAN DONANMASI MODERNİZASYON PLANLARI YAPMAKTA

Yunan donanması, mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernleştirmeyi ve 50 yıla yaklaşan ömrü olan 209 sınıfı denizaltılarının yerini alması için 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra, haberde MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegrasyonu üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

YUNAN SAVUNMA BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Haber, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Fransız üretimi FDI sınıfı “Formion” fırkateyninin denize indirilme töreninde yaptığı açıklamalara da yer veriyor. Dendias, Yunan Deniz Kuvvetlerinin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzil kapasitesine sahip füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegrasyonunun planlandığını ifade ediyor. Ayrıca, Ege Denizi’ne su altı sensör ağı kurma planlarının olduğu ve bu sistemle Türk Deniz Kuvvetlerinin hareketlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesinin amaçlandığı aktarılıyor.