Yunanistan’da Artan Sismik Aktiviteler İçin Önlemler Alındı

SİSMİK HAREKETLİLİK NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Ege adalarında son dönemlerde artış gösteren sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazar gecesi olağanüstü bir toplantı düzenledi. Atina Jeodinamik Enstitüsü’nün verilerine göre, 24 Ocak’tan bu yana bölgede 380’in üzerinde küçük depremler meydana geldi. Bu toplantıda, sismik hareketliliğin sebepleri ile olası büyük depremlere karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı.

ALINAN TEDBİRLER VE HAZIRLIKLAR

Toplantı sonrası İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, gazetecilere yaptığı açıklamada alınan kararların önlem niteliği taşıdığını belirtti. Kikilyas, bölge sakinlerinden alınan kararlara ve koyulan yasaklara uymalarını istedi. Ege’deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Aynı zamanda adadaki tüm kültürel etkinlikler iptal edildi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi ve etkinliklerin iptali gibi önlemler alan Santorini için arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma köpekleri ve insansız hava araçları gönderildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu ve olası bir deprem anında yapılar üzerinde hasar oluşmaması için havuzlar boşaltıldı. Bölge sakinlerine kapalı alanlarda toplanmamaları konusunda uyarılar yapıldı.