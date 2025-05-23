Yunanistan’da Hayvan Hastalığı Sözü Geçti

YUNANİSTAN’DA ÇİÇEK HASTALIĞI TEHLİKESİ

Yunanistan medyası, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Veterinerlik Müdürlüğü’nün son resmi açıklamasını yayımladı. Hastalığın Türkiye sınırına yaklaştığı ve hızla yayılan çiçek hastalığının ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı. Yapılan açıklamada, “Yetkililerin tahminlerine göre, bölgede dağınık vakaların görülmeye devam etmesi nedeniyle hastalığın gelecekteki seyri hakkında kesin bir tahmin yapılamıyor. Genel olarak, yeni vaka sıklığı ve sayısında göreceli bir azalma olduğu belirtiliyor” ifadeleri kullanıldı.

80 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Bölgedeki çiçek hastalığı nedeniyle şu ana kadar 80.000’den fazla küçükbaş hayvan itlaf edildi. Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç ili (Evros), yaklaşık 30.000 itlafla en fazla etkilenen bölge konumunda. Hastalığın tespit edildiği odak noktaları ve itlaf edilen hayvan sayıları ise şöyle sıralanıyor: Meriç (Evros) (Semadirek hariç): 129 odak – 29.461 hayvan; Semadirek: 11 odak – 2.497 hayvan; Rodop: 63 odak – 19.429 hayvan; İskeçe: 57 odak – 21.325 hayvan; Kavala: 43 odak – 11.152 hayvan.

YASAKLAR VE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar farklı bölgelerde bazı yasaklar ve kısıtlamalar ilan edildi. Hastalığın koruma ve gözetim bölgelerinde otlatma amaçlı hareketler yasaklandı. Diğer yasak bölgelerde hayvanların otlatmalarına izin veriliyor, ancak yetiştiricilere ortak otlaklardan kaçınmaları öneriliyor. Ayrıca, küçükbaş hayvanların yaz otlaklarına tüm hareketleri yasaklandı. Kesim için hareketler ise yalnızca aynı Bölgesel Birim içinde, Kavala Bölgesel Birimi hariç, yetkili Veterinerlik Hizmetleri tarafından komşu bir Bölgesel Birim’e izin veriliyor. Tüm yasaklar, Polis ve Veterinerlik Hizmetleri tarafından denetlenmekte olup, ihlal edenlere idari yaptırımlar uygulanıyor.

HALK TEDİRGİN

Vatandaşların hastalıktan kaynaklanabilecek risklere ilişkin endişeleri üzerine, Veterinerlik Müdürlüğü net bir açıklama yapıyor: “Küçükbaş hayvanların çiçeği insana veya diğer hayvan türlerine bulaşmaz. Hayvansal kökenli ürünler (süt, et vb.), olağan ısıl işleme (pastörizasyon, kaynatma, iyi pişirme vb.) tabi tutulduğu sürece kesinlikle güvenlidir.” Ancak bu işlemlerin çiçek hastalığına karşı koruma sağlamadığı da hatırlatılıyor.