Yunanistan’da Hayvan Hastalığı Yayılıyor

YUNANİSTAN’DA ÇİÇEK HASTALIĞI HIZLA YAYILIYOR

Yunanistan medyası, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Veterinerlik Müdürlüğü tarafından yapılan son resmi açıklamayı yayımladı. Hastalığın Türkiye sınırına dayandığı ve hızla yayılan çiçek hastalığının ciddi boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Yapılan açıklamada, “Yetkililerin tahminlerine göre, bölgede dağınık vakaların görüldüğü için hastalığın gelecekteki seyri hakkında kesin bir tahmin yapılamıyor. Genel olarak, yeni vaka sıklığında ve sayısında göreceli bir azalma olduğu belirtiliyor.” denildi.

80 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Şu ana kadar bölgede 80.000’den fazla küçükbaş hayvan itlaf edildi ve Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç ili (Evros), 30.000 itlafla ilk sırada yer alıyor. Çiçek hastalığının tespit edildiği odak noktaları ve itlaf edilen hayvan sayıları şu şekilde: Meriç (Evros) (Semadirek hariç): 129 odak – 29.461 hayvan; Semadirek: 11 odak – 2.497 hayvan; Rodop: 63 odak – 19.429 hayvan; İskeçe: 57 odak – 21.325 hayvan; Kavala: 43 odak – 11.152 hayvan.

YASAKLAR VE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar çeşitli bölgelerde yasaklar ve kısıtlamalar uygulanıyor. Hastalığın koruma ve gözetim bölgelerinde otlatma amaçlı hareketler yasak. Diğer yasak bölgelerde hayvanlar otlatılmak üzere hareket edebilir, ancak yetiştiricilere ortak otlaklardan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Küçükbaş hayvanların yaz otlaklarına tüm hareketleri yasak. Kesim için hareketler ise sadece aynı Bölgesel Birim içinde yapılabiliyor, Kavala Bölgesel Birimi hariç. Yukarıdaki yasakların denetimi, Polis ve Veterinerlik Hizmetleri tarafından gerçekleştiriliyor ve ihlal edenler hakkında idari yaptırımlar uygulanıyor.

HALK TEDİRGİN

Vatandaşların hastalıktan kaynaklanabilecek risklere ilişkin haklı endişeleri konusunda, Veterinerlik Müdürlüğü net bir açıklama yapıyor: “Küçükbaş hayvanların çiçeği insana veya diğer hayvan türlerine bulaşmaz. Hayvansal kökenli ürünler (süt, et vb.), olağan ısıl işleme (pastörizasyon, kaynatma, iyi pişirme vb.) tabi tutulduğu sürece kesinlikle güvenlidir.” Ancak, bu işlemlerin çiçek hastalığına karşı koruma sağlamadığı unutulmamalıdır.