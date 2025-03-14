Yunanistan’da Protestolar Sonrası Kabine Değişikliği

PROTESTOLARIN SONUCUNDA BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yunanistan’da, 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının ardından başlatılan protestolar etkili oldu. Başbakan Kyriakos Miçotakis, bu protestoların sonucunda kabinesinde önemli değişiklikler yaptı.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY BAKAN DEĞİŞİYOR

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, televizyon üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunda olumsuz tepkilerle karşılaşan Miçotakis’in maliye, ulaştırma, göç ve sivil koruma gibi üst düzey bakanlıklarda yeni başkanlar atadığını bildirdi. Bununla birlikte, dışişleri ve savunma bakanları değişmiyor. Bu adım, hükümetin ocak ayından bu yana sürmekte olan protestoları ve demiryolu trajedisine yönelik eleştirileri azaltma çabası olarak görülüyor.

BÜYÜK TRENLERİN ÇARPIŞMASI

Tren kazası, 28 Şubat 2023 tarihinde Atina’dan Selanik’e giden bir trenin, 350’den fazla yolcu taşırken Larissa kenti yakınında bir yük treniyle çarpışması sonucunda meydana geldi. İki tren, kilometrelerce aynı hat boyunca alarm vermeden birbirlerine doğru ilerlemişti. Olayda hatalı ekipman ve insan hatası sorumlu tutuldu. Kazada, trenlerin yönlendirilmesinden sorumlu olan yerel istasyon şefi de dahil olmak üzere 40’tan fazla kişi hakkında dava açıldı. Ancak, kazayla ilgili davanın yıl sonundan önce görülmesi beklenmiyor.