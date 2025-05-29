yunanistan-da-taksiciler-grevde-bulunuyor

YUNANİSTAN’DA TAKSİ ŞOFÖRLERİ GREVDE

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksi şoförleri dünden bu yana grev yapıyor. Atina’da toplanan taksiciler, taksileriyle konvoy halinde Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın önüne gelerek eylem düzenliyor.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Taksiciler, korsan taksicilikle mücadelenin artırılmasını, taksi ulaşımına benzer uygulamaların denetlenmesini ve vergi oranlarının düşürülmesini istiyor. Bu talepleri iletecekleri bir yetkiliyle görüşmek istiyorlar.

POLİS MÜDAHALESİ

Bakanlık binasının önünde eylem yapan taksiciler, binaya girmeye çalıştıklarında polisle karşı karşıya geldi. Eylemcilerle polis arasında arbede çıktı ve polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

GREV SÜRECEK

Atina’da taksiciler, dünden itibaren saat 06.00’dan bu yana grevde bulunuyor. Grevin yarın saat 06.00’ya kadar devam etmesi bekleniyor.