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Yunanistan’da Uranyum Tespit Edildi

İÇME SUYU ANALİZLERİNE GÖRE YÜKSEK ORANDA URANYUM TESPİT EDİLDİ

Yunanistan’ın Serez kentine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan ölçümlerde, içme suyunda izin verilen sınırın üzerinde uranyum bulunduğu aktarıldı. Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye ait su ve kanalizasyon idaresinin (DEYAH) yaptığı analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Analizlere göre, Melenikitsi ve Hortero köylerindeki yeraltı su kaynaklarında yüksek seviyede uranyum tespit ediliyor.

KÖYLERDE SU KULLANIMINA YASAK GETİRİLDİ

Belirlenen yüksek uranyum seviyeleri sonrası, bu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklanırken, günlük temizlik ve diğer amaçlarla su kullanımına kısıtlama getirilmediği ifade edildi. Yetkililer, halk sağlığını korumak için acil önlemleri devreye soktu ve suyun güvenli seviyelere çekilmesi için gerekli çalışmaları başlattı.

ÖNCEKİ OLAYLARDAN DERKENAR

Daha önce, 28 Mayıs’ta Serez kentinde içme suyunda tehlikeli düzeyde uranyum tespit edilmesi sonucu üç yerleşim biriminde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Bu durum, bölgedeki su kaynaklarının güvenilirliği üzerine endişeleri artırıyor.

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