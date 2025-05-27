Yunanistan’da Uranyum Tespit Edildi: OHAL!

URANYUM TESPİTİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Serres kentinde içme suyu kaynaklarında tehlikeli seviyede uranyum bulunması sonrası, üç yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edildi. Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde alınan OHAL kararı, suda tespit edilen uranyum sorunuyla mücadele sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

OHAL SÜRESİ VE AMAÇLARI

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga’nın talebi üzerine alınan olağanüstü hal kararı, 26 Haziran’a kadar geçerli olacak. Bu karar, ilgili belediye ve kurumların olağanüstü hallerde kullanabileceği finansal kaynaklara erişim imkanı sunarak, sorunun çözüm sürecini hızlandırmayı ve vatandaşa destek sağlamayı amaçlıyor. Geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde, içme suyunda tespit edilen tehlikeli uranyum seviyesi nedeniyle beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amaçlı kullanılması yasaklandı.