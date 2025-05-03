Yunanistan, Hidrokarbon İhalesi Açacak!

YUNANİSTAN’IN YENİ İHALESİ

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması gerçekleştirmek için uluslararası bir ihale başlatmaya hazırlanıyor. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Bakan Stavros Papastavru, bu ihale için gerekli kararı imzaladı. Özellikle Mora Yarımadası’nın güney kısmı ile Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon arama yapılacağı duyuruldu.

CHEVRON’UN İLGİSİ

Açıklamada, “Söz konusu karar, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un Mora Yarımadası’nın ve Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon aramaya yönelik ilgisine olumlu karşılık vermesi sonucu alındı” ifadesine yer verildi. Uluslararası ihale duyurusu, ilgilenen şirketlerin başvurusu için Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyuyla paylaşılacak.

GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

Çevre ve Enerji Bakanlığı, daha önce mart ayında Chevron’un Girit’in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu karşıladığını belirtmişti. Bu adımlar, Yunanistan’ın enerji kaynaklarını değerlendirme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.