Yunanistan, Hidrokarbon İhalesi Açacak!

YUNANİSTAN’DAN ULUSLARARASI İHALE KARARI

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması gerçekleştirmek amacıyla uluslararası ihale düzenleme kararı aldı. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun, Mora Yarımadası’nın güneyi ve Girit Adası’nın güneyi için hidrokarbon araması ve kaynak kullanımı için uluslararası ihale açılması yönündeki kararı imzaladığı bildirildi.

CHEVRON’UN İLGİSİ İHALE KARARINI ETKİLEDİ

Açıklamada, bu kararın ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un, belirtilen bölgelerde hidrokarbon arama konusundaki ilgisine olumlu bir yanıt verme amacını taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, uluslararası ihale duyurusunun, ilgilenen şirketlerin başvurusu için Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Mart ayında Çevre ve Enerji Bakanlığı, Chevron’un Girit’in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu bir şekilde karşıladığını açıklamıştı.