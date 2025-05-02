Yunanistan Hidrokarbon İhalesi Açıyor

YUNANİSTAN HİDROKARBON ARAMASINA İHALE AÇIYOR

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası’nın açıklarında hidrokarbon araması için uluslararası bir ihale düzenleme kararı aldı. Çevre ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun, Mora Yarımadası’nın güneyi ve Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon aramasına yönelik ihale açılmasını onayladığı belirtildi.

CHEVRON’UN İLGİSİ KARARI ETKİLEDİ

Açıklamada, alınan kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un, Mora Yarımadası ve Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon arama konusuna olan ilgisine olumlu bir yanıt niteliğinde olduğu kaydedildi. Uluslararası ihale duyurusunun, ilgili şirketlerin başvuruları için Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyu ile paylaşılacağı da ifade edildi.

CHEVRON’UN TALEBİ DESTEKLENMİŞTİ

Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron’un Girit’in güneyinde hidrokarbon arama talebini olumlu bir şekilde karşıladığını duyurmuştu. Bu gelişmeler, hidrokarbon kaynaklarının kullanımı açısından Yunanistan’ın enerji stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.