Yunanistan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Kostantinos Tasulas

YENİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OYLAMASI YAPILDI

Yunanistan Parlamentosu, martta görev süresi sona erecek Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun yerine gelecek ismi belirlemek için dördüncü kez oylama gerçekleştirdi. İktidar partisi Yeni Demokrasi’nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’inden (PASOK) Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak’tan (SYRIZA) Luka Kaçeli ve Zafer Partisi’nden Kostas Kiryaku’nun yer aldığı oylamaya, 300 koltuklu mecliste toplam 276 milletvekili katıldı.

OY SONUÇLARI AÇIKLANDI

Oylama sonucunda, Kostantinos Tasulas 160 oy ile birinci oldu. Tasos Yaniçis 34 oy, Luka Kaçeli 29 oy ve Kostas Kiryaku ise 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı toplamda 39 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, Yunanistan’daki Cumhurbaşkanlığı sürecinde önemli bir aşamayı temsil ediyor.