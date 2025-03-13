Yunanistan Savunma Hamlesi: Teknolojiyi Geliştiriyorlar

YERLİ ÜRETİM DESTEĞİ

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi artırarak dışa bağımlılığı azaltmaya devam ediyor. Bu durum, uluslararası basında da dikkat çekiyor. Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yerli üretim ATMACA gemisavar füzesinin denizaltıdan başarıyla ateşlendiği bilgisi paylaşıldı. Haberde, ATMACA füzesinin farklı versiyonlarının geliştirildiği ve bu sürecin, Türkiye’nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını artırmayı hedefleyen projeler arasında yer aldığı belirtildi.

YENİ DENİZALTI PROJELERİ

Yunan donanması, mevcut 214 sınıfı denizaltılarını modernize etmeyi planlıyor ve daha da önemlisi, ömrü 50 yıla yaklaşan 209 sınıfı denizaltılarının yerine 4 yeni nesil denizaltı edinmeyi hedefliyor. Haberde ayrıca, MdCN (Scalp Naval) seyir füzelerinin Papnikolis sınıfı denizaltılara entegre edilme çalışmalarının gündemde olduğu ifade ediliyor.

YENİ SAVUNMA STRATEJİLERİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransız yapımı FDI sınıfı “Formion” fırkateyninin denize indirilmesi etkinliğinde yaptığı açıklamada, Yunan Deniz Kuvvetleri’nin daha saldırgan bir doktrine geçeceğini ve 1000 kilometre menzilli füzelerin fırkateyn ve denizaltılara entegre edilmesinin planlandığını belirtti. Haberde ayrıca, Ege Denizi’ne su altı sensör ağı kurulmasının planlandığı, bu sistem sayesinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin hareketlerinin gerçek zamanlı olarak takip edileceği vurgulandı.