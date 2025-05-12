Yunanistan, Türkiye’nin İkinci Tercihidir

TÜROB’DAN YENİ RAPOR VE YUNANİSTAN’A ZİYARETLER

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Yunanistan’ın Türkiye’nin önemli turizm pazarlarından biri olduğuna dair bir araştırma raporu oluşturdu. Rapora göre, Türkiye’dan Yunanistan’a olan ilgi artıyor ve bu yıl bu destinasyona 1,4 milyon tatilcinin gitmesi bekleniyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye ise 800 bin ziyaretçi gelmesi öngörülüyor.

GEÇEN YILIN ZİYARET VERİLERİ

Rapor kapsamında, geçen yıl Türkiye’den Yunanistan’a 1,2 milyon ziyaret gerçekleştirilirken, aynı dönemde Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 707 bin olarak kaydedildi.

TANITIM ÇALIŞMALARI

İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için karşılıklı tanıtım çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Yunan ziyaretçiler için en popüler destinasyonların İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon olduğu belirtildi. Uçak seferlerinin sayısı artıyor, özellikle Atina ve Selanik’ten uygun fiyatlı seferlerin başlatılmasının her iki ülkedeki turist sayısına önemli ölçüde katkı yapacağı ifade edildi. Son zamanlarda Skyexpress Hava Yolları’nın Türkiye ile Yunanistan arasında seferlere başlaması da olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE YUNAN VATANDAŞLARI ARASINDA TERCİH EDİLEN BİR ÜLKE

TÜROB raporuna göre, Türkiye ve Yunanistan’ın sunduğu turizm ürünleri birbirinin rakibi değil, aksine tamamlayıcı nitelikte. Yunanistan’ın 2024 yılı hedefi ise ağırladığı yabancı ziyaretçilerin 21,8 milyonunu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 14,1 milyonunu ise AB dışı ülkelerden sağlaması. Türkiye’den Yunanistan’ı ziyaret eden 1,2 milyon Türk, yaklaşık 1 milyar euro turizm harcaması gerçekleştiriyor. Türkiye, Yunan vatandaşları arasında en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.