Yunanistan, Uluslararası İhale Açacak!

YUNANİSTAN ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKIYOR

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için uluslararası bir ihale başlatacağını duyurdu. Çevre ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun, Mora Yarımadası’nın güney kesimi ve Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon araması ve kaynakları kullanmak için uluslararası ihale açılması yönündeki kararı imzaladığı bildirildi.

CHEVRON’UN İLGİSİYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Açıklamada, bu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un yörenin hidrokarbon arama potansiyeline olan ilgisinin olumlu karşılanması üzerine alındığı vurgulandı. Uluslararası ihale duyurusunun, ilgilenen şirketlerin başvurusunun alınabilmesi amacıyla Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde 90 gün süresince kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Ayrıca, Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron’un, Girit’in güneyinde hidrokarbon arama talebini olumlu değerlendirdiğini de bildirmişti.