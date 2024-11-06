“Yunus Akgün: Galatasaray’ın Kaptanı Olma Hayali”

GALATASARAY’IN FALANCI KANAT OYUNCUSU YUNUS AKGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

Galatasaray’da kanat oyuncusu olarak görev alan Yunus Akgün, Galatasaray Dergisi’nin kasım sayısında dikkat çekici açıklamalara yer verdi. Kendisine yöneltilen beklentilerin, performansını artırdığını ifade eden Akgün, “Benden önce Galatasaray altyapısından çıkan ve birlikte oynadığım; Arda abi, Semih abi gibi çok büyük futbolcular olduğu için beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ama bu beklentiler beni daha çok motive ediyor. Ben de sahaya koyduğum performansla karşılığını vermeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

HAYALLERİMİN BAŞLANGICINDAYIM

Akgün, kurduğu hayallerin daha başlangıcında olduğunu vurgulayarak, “Florya’dan içeri 8 yaşında girdim. O yaştan beri bir gün Galatasaray A takımında forma giymeyi hayal ederek büyüdüm ve şu an o hayallerin içindeyim. Fakat kurduğum hayallerin henüz başındayım; hem Galatasaray efsanesi olmak hem de Galatasaray’ı Avrupa’da temsil etmek hayallerimin büyük bir parçası” ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ BÜYÜK AİLE BAĞLARI

Takım içindeki arkadaşlık bağlarının güçlü olduğunu dile getiren futbolcu, “Bizim en büyük başarılarımız çok büyük bir aile olmamız. Herkes birbiriyle vakit geçirirken çok keyif alıyor. Yerli, yabancı oyuncu fark etmeksizin herkesin Galatasaray aidiyeti hissetmesi de bizi başarıya götürüyor” dedi.

FENERBAHÇE MAÇLARINA HAZIRLIK

Fenerbahçe ile oynanacak derbiler hakkında da bilgi veren Akgün, “Fenerbahçe maçları özellikle benim gibi Galatasaray altyapısında yetişen oyuncular için çok önemlidir. Ancak derbiye özel bir hazırlığım olmadı. Her maça nasıl hazırlanıyorsam öyle hazırlandım. Fenerbahçe’ye karşı altyapıdan da kazanmaya alışkınım. Bu yüzden ekstra bir hazırlık olmadı diyebilirim. Zaten son yıllarda Kadıköy’de rakibimize karşı üstünlüğümüz var. Bu da bizi motive eden nedenlerden biri” şeklinde açıklamada bulundu.

İNGİLTERE TECRÜBESİ

Adana Demirspor’da geçirdiği dönemi önemli bir tecrübe olarak nitelendiren Akgün, “Başta Murat Sancak olmak üzere Adana Demirspor taraftarları beni çok sahiplendi ve bana çok destek oldular. Ben de onların bu desteğini boşa çıkarmamaya çalıştım. Orada şampiyonluk yaşadım ve Süper Lig’de çok güzel bir sezon geçirdim. Benim için unutulmaz ve güzel bir tecrübeydi. Leicester City ile ilk defa yurt dışına adım attım. Hiç kolay değildi ama orada kendime hem fiziksel hem mental hem de taktiksel olarak çok şey kattığımı düşünüyorum. İngiltere günleri çok büyük bir tecrübeydi benim için” dedi.

OKAN BURUK’LA OLAN İLİŞKİ

Teknik Direktör Okan Buruk’un altyapıdan gelen futbolcuları iyi anladığını belirten Akgün, “Bu bizim için çok önemli. Hocanın oyuncularla ilişkisi de çok iyi ve gerçekten bu takımı bu şekilde iyi yönetmek de hiç kolay değil. Çünkü takımda çok büyük yıldızlar var. İki yıl üst üste şampiyon olduk, çok büyük rekorlar kırıldı ve bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hocamızın antrenörlük kariyeri de futbolculuk kariyeri gibi kupalarla ve başarılarla dolu olacağı kesin” dedi. Okan Buruk’un kendisinden beklediklerini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Akgün, sahada kendisini rahat hissettiğini söyledi.

GALATASARAY KAPTANLIĞI HAYALİ

Yunus Akgün, hayallerinin arasında Galatasaray kaptanı olmanın da bulunduğunu belirtti. Akgün, “Hayallerimden biri tabii ki Galatasaray kaptanlığı yapmak. Arda Turan, Muslera ve Bülent Korkmaz gibi altyapısından yetiştiğim bu büyük camiada unutulmaz kaptanlardan biri olmayı hedefliyorum” diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE DOSTLUĞU

Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu’yla olan dostluğunu da vurgulayan Akgün, “Kerem, futbolun bana kattığı en büyük dostluklardan biri. Saha içi ve saha dışı çok iyi anlaştığım arkadaşım. İkimizin de böyle performans vermesi bizi çok gururlandırıyor ve daha çok motive ediyor. Birbirimize destek olarak kendimizi yükseltiyoruz. Bu sezon keşke beraber oynayabilseydik ama onun da hayalleri vardı ve bizi orada gösterdiği performansla çok gururlandırıyor. Burada yaptığı büyük işlerin ardından Avrupa’da da çok iyi işlere imza atıyor. İnşallah böyle devam eder” dedi.

ICARDI VE OSIMHEN’İN GÜVENCİ

Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in büyük oyuncular olduğunu belirterek, “Onlarla beraber sahada olduğum için çok mutluyum. Tabii onların bana verdiği destek benim için çok önemli. Bu beni tabii ki motive ediyor. Evet, Icardi ve Osimhen gibi isimler bize sahada çok güven veriyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.