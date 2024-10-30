Yunus Akgün İçin Gözlemci Akını Var

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ İNCELEMELERİ

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde, Avrupa’nın birçok kulübünden gelen gözlemcilerin radarında Yunus Akgün yer aldı. Akgün, gösterdiği performansla büyük takdir toplasa da, temsilcilerin asıl etkileyeni başka bir isimdi. Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasındaki kritik derbiyi 2-1’lik skorla kazanarak yenilgisiz unvanını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, maçta yıldız oyuncularının müthiş performanslarıyla dikkat çekti.

OSIMHEN’İN GALİBİYETTEKİ ROLÜ

Victor Osimhen, Galatasaray’ın 100 milyon Euro’luk santrforu olarak Süper Lig’de etkisini hissettirmeye başladı. Beşiktaş derbisinde attığı şık kafa golü ile galibiyete katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu, kısa sürede adaptasyon sürecini geride bıraktı. Icardi ile mükemmel bir uyum yakalayan 25 yaşındaki oyuncu, “Bizi kimse durduramaz” diyerek rakip takımlara gözdağı vermeyi de unutmuyor. Derbinin ardından Avrupa’nın birçok yerinde eski takım arkadaşlarından Osimhen’e tebrik mesajları geldi. Genç yıldızın, “Ocak ayından sonra da buradayım” demesi Galatasaray taraftarının mutluluğunu artırdı. İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda’dan gelen birçok kulüp temsilcisi, Galatasaray – Beşiktaş karşılaşmasını takip etti ve notlar aldı.

YUNUS AKGÜN VE GABRIEL SARA’NIN ÖNE ÇIKAN PERFORMANSI

Galatasaray’ın derbide gözlemlenen oyuncularından Yunus Akgün, performansıyla izleyenleri etkiledi. Ancak bir başka oyuncu olan Gabriel Sara, iki muhteşem asisti ve çok yönlü oyun stili ile dikkat çekmeyi başardı. Kısa sürede 5 asist yaparak skora önemli katkılar sağlayan Sara, sezonun ilerleyen dönemlerinde de gözlem altında tutulacak. Galatasaray, Sara’yı 18 milyon Euro karşılığında transfer etti ve grafiğini sürdürmesi halinde değerini artırma ihtimali olduğu düşünülüyor.

OKAN BURUK’UN SARA HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı İrfan Saraloğlu, Gabriel Sara hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, “Sara’yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Çalışmadığım bir dönemde Brezilya’da Sao Paulo’da oynarken izleme fırsatım oldu. Norvich’teki performansı ve istatistikleri de ortada. Gerçek Sara’yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum” dedi.

DURAN TOPLARDAKİ ETKİSİ

Saraloğlu, duran topları etkili kullanma konusuna da değinerek, “Elbette antrenmanlarda çalışmalar oluyor ama burada en önemli kriter, duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslıyız. Örneğin Sara ligde 5. asistini yaptı” diye ekledi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI VE GELECEK TAHMİNLERİ

Sara’nın Brezilya Milli Takımı’na seçilme olasılığı sorulduğunda, Saraloğlu, “O zaman elimizde tutamayız. Bonservisi çok tartışıldı ama bunun üzerinde bir teklif alır” şeklinde yanıt verdi.