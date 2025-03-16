Yunus Akgün’le Yeni Anlaşma Heyecanı!

SPOR SEVRERLERİNİN BEKLEDİĞİ GÜN GELİYOR

Spor tutkunları, heyecanla beklesin çünkü Galatasaray’da büyük bir gelişme yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların genç yeteneği Yunus Akgün ile yeni sözleşme için geri sayım başladı. Uzun bir süredir devam eden müzakerelerde mutlu sona ulaşıldı ve taraftarlar bu haberi duyduklarında adeta coşacak! Sabah’ın son dakika bildirimine göre, Galatasaray yönetimi Yunus’un maaşında önemli bir artış yapacak ve 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini yükseltecek. Bu imza, Cimbom’u hızlandıracak!

YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA KAPIDA

Galatasaray, 2026 yılında sona erecek olan Yunus Akgün’ün sözleşmesi ile ilgili masaya oturmuş ve son görüşmeden olumlu bir sonuç almıştı. Taraflar arasındaki görüşmelerde herhangi bir pürüz kalmadığı ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtiliyor. Bu sezon 34 maçta 2344 dakika sahada kalarak 24 yaşındaki yıldız, 11 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek takımın vazgeçilmezi oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, bu başarıyı ödüllendirmek amacıyla harekete geçiyor!

MAAŞA ZAM VE SERBEST KALMA BEDELİ ARTIYOR

Sabah’ın ulaştığı bilgilere göre, Galatasaray, Yunus Akgün’ün maaşında büyük bir artış yaparak oyuncunun hakkını teslim edecek. Ayrıca, 11 milyon euroluk mevcut serbest kalma bedelinin artırılması planlanıyor. Bu strateji, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarındaki Yunus’u Cimbom’da tutma amacı taşıyor. Taraftarlar, “Yunus bizim evladımız, gitmesin!” şeklinde seslenirken, yönetim bu transferle kalpleri kazanmayı hedefliyor!

TARAFTARLAR COŞKULU BİR ŞEKİLDE DESTEK VERİYOR

Galatasaray taraftarları, sosyal medyada bu haberi coşkuyla kutluyor. “Yunus Akgün’le yeni sözleşme, şampiyonluk yolunda büyük bir adım!” gibi yorumlar yapılıyor. Bazı taraftarlar ise “11 milyon euro yetmez, 20 yapın ki kimse kapmasın!” diyerek yönetime sesleniyor. Yunus’un sahadaki enerjisi ve asistleri, sarı-kırmızılıları 2025 yılına umutla bakmaya itiyor. Bu imza, Ali Sami Yen Stadyumu’ndaki coşkuyu zirveye taşıyacak!