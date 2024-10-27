Yüreğir Logosu’ndaki Kalp Sembolü Çalındı

KALP SEMBOLÜ ÇALINDI

Yüreğir Belediyesi’nin logosundaki kalp sembolü çalındı. Olay, dün gece saatlerinde Serinevler Parkı’nda gerçekleşti. Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasında bulunan kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden alındı. Kalbin eksik olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sosyal medya hesabından “Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin” şeklinde bir açıklama yaptı. Olayın sorumlularının tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, daha önce de Büyükşehir Belediyesi’nin Adana logosundaki kalp iki kez çalınmıştı.