Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI YENİDEN BELİRLENDİ

Yurt dışı çıkış harcının yeni düzenlemesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile birlikte yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den 1000 TL’ye yükseltilmiş durumda.

YENİ HARÇ TUTARI VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

MADDE 1- (1) 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinde belirtilen harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak güncelleniyor.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu kararın yayım tarihini izleyen onuncu günün sonuna kadar gerçekleştirilen yurt dışı çıkışlarında, kararın yayımlandığı tarihten önce geçerli olan tutar üzerinden ödenen harç tutarları için fark alınmayacak.

KARARIN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA

MADDE 2- (1) Bu karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe giriyor.

MADDE 3- (1) Bu kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı uyguluyor.