More
Ekonomi

Yurt Dışından Getirilen İlaçlar Üzerine Yeni Karar

yurt-disindan-getirilen-ilaclar-uzerine-yeni-karar

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN İLAÇLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, yurt dışından temin edilen ilaçların maliyet etkisine göre geri ödeme listesine alınması veya listeden çıkarılması kararı alındı. Yapılan derlemeye göre, sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik priorite olacak ve ilaç ile tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek. Yüksek bütçeli ilaçlar, yenilikçi tedaviler ve nadir hastalık ilaçları gibi ürünlerin geri ödemesinde alternatif modellerden daha fazla yararlanılacak.

DEĞER BAZLI GERI ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANILACAK

Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin uygulanması sağlanacak. Ödenen ilaç ve tedavilere yönelik, düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılacak ve ödeme listelerinin etkinliği artırılacak. Yurt dışından temin edilen ilaçlar üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile maliyet etkili olanların ödemeye alınması, şartlarının gözden geçirilmesi ve etkisiz olanların ödemeden çıkarılması hedefleniyor.

KATILIM PAYLARI DAHA ETKİN OLACAK

Sağlık ürün ve hizmetlerindeki gereksiz talepleri önlemek için katılım paylarının daha etkin kullanılması sağlanacak. Ayrıca, geri ödemede risk analizini dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek ve sağlık hizmet sunucularının denetiminde yapay zeka destekli risk analizi modellerinin kullanımı için çalışmalar sürdürülüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Boğazından Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti”

Erzurum’da yan bakma nedeniyle çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken, 12 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.
Ekonomi

“Vergi Borçlularının Listesi Bugün Duyurulacak”

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, 36 bin 806 mükellefin vergi borcu duyurusunu yaparken, tahsil edilemeyen alacakların 812,8 milyar lira olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.