Yurt Dışından Getirilen İlaçlar Üzerine Yeni Karar

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN İLAÇLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, yurt dışından temin edilen ilaçların maliyet etkisine göre geri ödeme listesine alınması veya listeden çıkarılması kararı alındı. Yapılan derlemeye göre, sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik priorite olacak ve ilaç ile tedavi harcamaları daha etkin hale getirilecek. Yüksek bütçeli ilaçlar, yenilikçi tedaviler ve nadir hastalık ilaçları gibi ürünlerin geri ödemesinde alternatif modellerden daha fazla yararlanılacak.

DEĞER BAZLI GERI ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANILACAK

Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin uygulanması sağlanacak. Ödenen ilaç ve tedavilere yönelik, düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılacak ve ödeme listelerinin etkinliği artırılacak. Yurt dışından temin edilen ilaçlar üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile maliyet etkili olanların ödemeye alınması, şartlarının gözden geçirilmesi ve etkisiz olanların ödemeden çıkarılması hedefleniyor.

KATILIM PAYLARI DAHA ETKİN OLACAK

Sağlık ürün ve hizmetlerindeki gereksiz talepleri önlemek için katılım paylarının daha etkin kullanılması sağlanacak. Ayrıca, geri ödemede risk analizini dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek ve sağlık hizmet sunucularının denetiminde yapay zeka destekli risk analizi modellerinin kullanımı için çalışmalar sürdürülüyor.