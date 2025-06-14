Yurt İçi Yerleşiklerin Kredileri Azaldı

MENKUL KREDİLERİ HESAPLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran’da sona eren haftaya ait para ve banka istatistiklerini duyurdu. Yayınlanan verilere göre, bankacılık sektöründe yurtiçi yerleşiklerin tüketici kredileri 576 milyar 947 milyon 418 bin lira konut kredisinden, 60 milyar 677 milyon 470 bin lira taşıt kredisinden ve 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lira da ihtiyaç kredilerinden oluştu. Ayrıca, bireysel kredi kartları ise 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lira değerindeydi. TCMB’nin de dahil olduğu bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artış göstererek 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya ulaştı.

MEVDUATTA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5 Haziran itibarıyla 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalarak 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin liradan 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya geriledi. Aynı dönemde, bankalardaki Türk Lirası cinsinden mevduat yüzde 0,5 azalış göstererek 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira olurken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 düşüşle 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira seviyesine indi. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 228 milyar 816 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti ve bu miktarın 190 milyar 552 milyon doları yurtiçindeki yerleşik kişilerin hesaplarında bulunuyor.

YABANCI PARA MEVDUATINDA AZALMA YAŞANDI

Yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler değerlendirildiğinde 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık bir azalış gözlemlendi. Bu durum, yerleşiklerin yabancı para mevduatlarının seyrinin beklentiler doğrultusunda değiştiğini gösteriyor.