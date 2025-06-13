Yurt İçi Yerleşiklerin Kredileri Azaldı

PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran ile biten haftaya ilişkin güncel para ve banka istatistiklerini duyurdu. Bankacılık sektöründe, yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri aşağıdaki şekilde dağıldı: Konut kredileri 576 milyar 947 milyon 418 bin lira, taşıt kredileri 60 milyar 677 milyon 470 bin lira, ihtiyaç kredileri 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lira ve bireysel kredi kartları 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lira olarak kaydedildi. Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artışla 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.

MEVDUATTA AZALMA GÖZLEMLENDİ

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalarak 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin liradan 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya düştü. Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsinden mevduat yüzde 0,5 oranında bir düşüş yaşayarak 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira ile sonuçlandı. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7’lik bir azalışla 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira kaydedildi. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, bir önceki hafta 228 milyar 816 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirirken, bu meblağın 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

YABANCI PARA MEVDUATINDA DÜŞÜŞ

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi. Bu durum, bankacılık sektöründeki YP mevduat dinamiklerinin seyrini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.